Гривня незначно послабилась на міжбанківському ринку

3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,67 - 27,69 гривні;

Євро – 32,76 - 32,78 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,53 – 27,75 гривні. Євро купують по 32,34 гривні, продають по 32,81 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,62 - 27,69 гривні, євро - 32,51 - 32,63 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,64 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,80 євро (на 2 вересня - 33,07 гривні).

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,67 гривні.

Економічна правда