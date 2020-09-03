Гривня незначно послабилась на міжбанківському ринку
3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,67 - 27,69 гривні;
Євро – 32,76 - 32,78 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,53 – 27,75 гривні. Євро купують по 32,34 гривні, продають по 32,81 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,62 - 27,69 гривні, євро - 32,51 - 32,63 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,64 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,80 євро (на 2 вересня - 33,07 гривні).
3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,67 гривні.
Економічна правда
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