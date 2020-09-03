IKEA відкриє третій пункт видачі замовлень у Києві 

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, найближчим часом відкриє третій пункт видачі замовлень у Києві в торговельно-розважальному центрі (ТРЦ) Lavina Mall.

Про це повідомила в четвер прес-служба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".



"IKEA підтверджує свої наміри найближчим часом запустити третій пункт видачі замовлень у Києві, який розміщуватиметься в ТРЦ Lavina Mall. Це один із двох додаткових пунктів видачі замовлень, які ми плануємо відкрити в столиці, щоб ще більше людей могли отримати свої замовлення в найкоротші можливі терміни", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося, IKEA має намір відкрити два додаткові пункти видачі замовлень у Києві, а також подвоює потужності інтернет-магазину в Україні для задоволення попиту.



У травні IKEA офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche та ТЦ Metro Cash&Carry.



Крім того, компанія планує відкрити перший магазин у міському форматі в Україні до кінця 2020 року. Як раніше підтвердили в компанії, вже підписано договір оренди з торговельно-розважальним центром Blockbuster Mall.