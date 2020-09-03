AirBaltic анонсувала прямі рейси з Києва до Вільнюса

Авіакомпанія airBaltic має намір з 6 жовтня відкрити прямий рейс з Вільнюса до Києва.

Про це авіакомпанія проінформувала avianews.com, пише "Європейська правда".

Відповідно до представленого розкладу, польоти будуть виконуватися три рази на тиждень по вівторках, четвергах і суботах в аеропорт Бориспіль.

Вильоти з Вільнюса заплановані на 6:55, повернення з Києва - о 09:10. Час у дорозі становитиме 1 годину 20 хвилин. На лінії буде використовуватися літак Airbus A220-300.

Мінімальна ціна авіаквитків за найнижчим тарифом Green на рейси з Києва до Вільнюса починається від 28 євро в одну сторону, на рейси з Вільнюса до Києва - від 20 євро в одну сторону.

Тариф Green включає перевезення тільки 8 кг ручної поклажі, є безповоротним, проте дозволяє без штрафу вносити зміни в квиток з можливою доплатою різниці тарифів, якщо новий квиток виявиться дорожчим за старий.

Раніше літній графік польотів airBaltic включав прямі рейси з Риги до Києва, Одеси та Львова. Однак після введення коронавірусних обмежень на польоти авіакомпанія залишила серед доступних маршрути Рига-Київ і Рига-Одеса та неодноразово переносила дату відновлення польотів в Україну.

Європейська правда