"Велике будівництво" підтримує 90% українців, у пріоритетах будівництво доріг та лікарень
Четвер, 3 вересня 2020, 13:04
89.8% респондентів підтримують, щоб держава вкладала кошти в розвиток інфраструктури, не підтримують – 5,4%.
Про це повідомляється в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.
На запитання щодо пріоритетних об’єктів для реконструкції і будівництва у своєму населеному пункті з зазначеного переліку відповіді респондентів розподілилися таким чином (респондент міг обрати до 2-х відповідей):
- дороги – 49,2%;
- лікарня (зі стаціонаром) – 35%;
- школа – 26,3%;
- дитячий садок – 21,6%;
- амбулаторія (поліклініка) – 13,3%;
- стадіони та спортмайданчики – 11,7%.
Разом з цим, 85,2% респондентів вважають, що роботи із будівництва та реконструкції об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури не варто зупиняти через епідемію (варто – 9,1%).
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