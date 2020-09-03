"Велике будівництво" підтримує 90% українців, у пріоритетах будівництво доріг та лікарень

89.8% респондентів підтримують, щоб держава вкладала кошти в розвиток інфраструктури, не підтримують – 5,4%.

Про це повідомляється в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

На запитання щодо пріоритетних об’єктів для реконструкції і будівництва у своєму населеному пункті з зазначеного переліку відповіді респондентів розподілилися таким чином (респондент міг обрати до 2-х відповідей):

дороги – 49,2%;

лікарня (зі стаціонаром) – 35%;

школа – 26,3%;

дитячий садок – 21,6%;

амбулаторія (поліклініка) – 13,3%;

стадіони та спортмайданчики – 11,7%.

Разом з цим, 85,2% респондентів вважають, що роботи із будівництва та реконструкції об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури не варто зупиняти через епідемію (варто – 9,1%).