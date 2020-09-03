З початку пандемії бюджет Києва недоотримав понад 1 мільярд планових надходжень - Кличко
З початку пандемії нового коронавірусу бюджет Києва недоотримав понад 1 млрд грн планових надходжень.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на форумі рівних прав і можливостей у четвер передає Інтерфакс-Україна.
"На початку цього року в Києві було зареєстровано 434 тис. ФОП - це об'єкти підприємницької діяльності. Єдиний соціальний внесок до місцевого бюджету сплатили тоді 346 тис., майже на 100 тис. менше.
З початку пандемії 100 тис. ФОП Києва нічого не заробили і не виплатили до бюджету міста. Місто недоотримало, можете собі уявити, більше ніж 1 млрд гривень планових надходжень", - сказав він.
За словами мера Києва, за час пандемії отримали допомогу 60 тис. сімей міста.
"60 тис. сімей: мами, які самі виховують дітей з інвалідністю, хворі, одинокі люди похилого віку, кияни, які втратили роботу і не мали чим годувати дітей, отримали допомогу від міста. Також отримали допомогу від міста і підприємці", - зазначив Кличко.
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