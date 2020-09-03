У столичному метрополітені підрахували збитки через карантин

У КП "Київський метрополітен" заявили, що у період суворих карантинних обмежень із 17 березня до 25 травня 2020 року недоотримали доходів на суму близько 621 млн грн та закликали депутатів Київради ухвалити додаткове фінансування для виплати зарплат працівникам.

Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

"Столичні транспортники закликають депутатів Київради ухвалити нарешті рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам. Із відповідною заявою до столичної влади звернулися представники профспілок КП "Київський метрополітен" та КП "Київпастранс".

Адже працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат через втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, втрата доходів столичного метрополітену у період із 17 березня до 25 травня - близько 621 млн грн.

На підприємстві зазначили, що у звичайних умовах воно мало отримати в середньому 277 млн грн доходів на місяць від перевезень. На виплату заробітної плати КП "Київський метрополітен" витрачає до 200 млн грн на місяць.

"Тобто, як ідеться у зверненні, із 17 березня до 25 травня метрополітен взагалі не отримав доходів від перевезення.

Окрім того, внаслідок карантинних обмежень пасажиропотік у підземці значно зменшився. Якщо до карантину метрополітен перевозив до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то зараз – до 1 млн пасажирів", - додали у КП "Київський метрополітен".

"Із метою забезпечення стабільної роботи підприємства, своєчасної виплати заробітної плати, необхідно збільшити обсяги бюджетних асигнувань для КП "Київський метрополітен" на суму не менше ніж 162 млн грн. Унаслідок зменшення доходів у КП "Київський метрополітен" виникне дефіцит коштів і ризик невиплати зарплати вже у жовтні-листопаді 2020 року", - йдеться у зверненні профспілки.

При цьому, у КП "Київпастранс" заборгованість із виплати заробітної плати станом на 31 серпня склала 77,4 млн грн. Фінансовий результат КП "Київпастранс" за січень-липень 2020 року був від’ємний і склав -178,5 млн грн.

"У зверненні представники профспілки наголошують, що на період карантинних обмежень втрата доходів підприємства за місяць сягнула 162,2 млн грн. Тобто підприємство під час суворих обмежень отримувало 6,3 млн грн середнього доходу на місяць. У той час, як у звичайних умовах середній дохід КП "Київпастранс" за місяць складає 169,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда