Курс валют на 3 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,67 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,70 - 27,72 гривні;

Євро – 32,74 - 32,77 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54 – 27,77 гривні. Євро купують по 32,32 гривні, продають по 32,82 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,62 - 27,71 гривні, євро - 32,51 - 32,67 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,64 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,80 євро (на 2 вересня - 33,07 гривні).

Економічна правда