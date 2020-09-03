58% працівників не проти продовжувати роботу віддалено — дослідження

54% опитаних роботодавців перевели роботу своїх бізнесів на віддалену або частково віддалену зайнятість, а 58% працівників не проти продовжувати роботу віддалено.

Про це свідчать результати опитування серед понад 10 тисяч користувачів OLX.

"Під час карантинних обмежень 54% компаній почали працювати віддалено або частково віддалено, а 46% не змінили формат роботи. При цьому 48% малого та 42% середнього бізнесу не змінювали організацію роботи з початком карантину, водночас серед великого цей відсоток становить 37%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деякі роботодавці оцінили роботу поза офісом - 23% хочуть, аби в їхніх компаніях і надалі працювали віддалено, а 32% прагнуть поєднання віддаленої та офісної роботи. 45% все ж хочуть повернутись до звичного формату організації праці.

У більшості карантинні обмеження не вплинули на заробітну плату - 57% роботодавців не зменшували оплату своїм працівникам під час карантину, і лише 7% розповіли, що мали скоротити її на більш ніж 50%.

"У опитуванні роботодавці мали змогу обрати з переліку кілька найбільших переваг та недоліків нового формату праці. Найбільшим плюсом у віддаленій роботі власники бізнесу назвали зменшення витрат на оренду офісу та його утримання (53%). Окрім того, чимала кількість опитаних відзначає, що їм подобається новий цікавий формат роботи (31%).

Ще 19% оцінили переваги наймати працівників з інших міст для роботи віддалено, а 17% відзначили більшу ефективність праці поза звичним форматом", - свідчать результати дослідження.

Серед моментів, які не сподобалися роботодавцям, - 49% розповіли про деякі обмеження у діяльності компанії (наприклад, труднощі з документообігом). 45% занепокоєні тим, що не можуть візуально слідкувати за роботою своїх працівників, а 34% - додатковою витратою сил на реорганізацію праці.

При цьому, зі стартом карантинних обмежень формат організації роботи змінився у 60% працівників, а майже 8% опитаних втратили роботу.

З тих, хто змінив формат праці, 28% почали працювати віддалено, ще приблизно 18% - частково віддалено, а 47% продовжили свою працю на звичному робочому місці.

"Є сфери, де працівники найчастіше говорили про зміну формату організації роботи - освіта (88% опитаних зазначили, що у них змінився формат зайнятості), туризм (80%), бари та ресторани (76%), банки та фінанси (69%), краса та спорт (67%).

Якщо ж говорити про заробіток працівників - у 53% він не змінився під час карантину. Майже 44% опитаних заявили про його зменшення, а ще 3% - про збільшення. З тих, у кого зменшилась заробітна плата, у чверті вона стала меншою на 50% або більше, ще у чверті - на 20-30%, і ще у чверті - на 10-20%. Водночас у респондентів, чий заробіток збільшився впродовж карантину, у 26% він став більшим на +50%, а у 33% - на 10-20%", - йдеться у повідомленні.

Половина респондентів (51%), які змінили формат праці, зазнали зменшення доходу. Водночас 31% з тих, хто не переходив на віддалену зайнятість, відзначили урізання заробітку.

Результати дослідження показали, що є сфери, у яких найбільш помітне скорочення заробітних плат - серед них туризм і розваги (82% відзначають падіння заробітку), краса та спорт (77%), бари та ресторани (66%), нерухомість (59%) і торгівля (57%).

Половина респондентів (52%) не мала труднощів з переходом на віддалену роботу, ще 26% знадобився певний час, аби звикнути. Кожному п'ятому було важко пристосуватись до нового формату.

У понад половини респондентів (56%) перехід на віддалену роботу не вплинув на ефективність; 31% опитаних почали працювати менш ефективно, і лише 13% помітили, що віддалена зайнятість сприяє більшій плідності роботи.

Серед переваг віддаленої роботи назвали, зокрема:

можливість економити час на дорогу на роботу - 59%;

можливість самостійно розподіляти робочий час - 54%;

можливість працювати з будь-якої точки - 46%.

Серед недоліків:

відволікання від роботи через побутові фактори - 45%;

нестача живого спілкування - 42%.

"Загалом реорганізація праці сподобалась працівникам - понад половина (58%) респондентів не проти і надалі працювати віддалено, при чому 26% готові робити це в нинішньому форматі, понад 30% - з певними корективами, а 2% навіть хочуть змінити роботу, щоб постійно працювати віддалено.

При цьому, половині опитаних працівників роботодавці не допомагали з переходом на віддалену роботу впродовж старту карантину, вони організовували все самостійно. 14% відповіли, що роботодавці забезпечили їх необхідними інструментами, а у 33% вони слідкували, аби всім працівникам було зрозуміло, як нині відбуваються робочі процеси", - додали в OLX.

Економічна правда