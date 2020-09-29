Американська торговельна палата занепокоєна можливими змінами оподаткування

Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні, висловлює занепокоєння щодо передбачених проектами Законів №4000 та №4101 щодо змін ставок податків та зборів, а також правил оподаткування.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Прогнозованість та виваженість змін податкового законодавства є пріоритетними для бізнес-спільноти.

На думку підприємців, запропоновані зміни порушують принцип стабільності податкового законодавства, адже вносяться пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки, як передбачено Податковим кодексом.

"Крім того, окремі запропоновані положення проектів Законів не враховують специфіку розвитку окремих галузей економіки та нівелюють стимулюючу функцію ставок податків.

Наразі відсутнє чітке обґрунтування необхідності підвищення ставок податків та зборів, як передбачено чинним законодавством", - йдеться у заяві.