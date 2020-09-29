Доходи в бюджет-2021 можна збільшити на понад 20 мільярдів - Рахункова палата

Рахункова палата виявила додаткові резерви доходів, не враховані у проєкті державного бюджету на 2021 рік, загалом на 20,6 млрд грн.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, презентуючи експертизу проєкт держбюджету-2021..

Він відзначив, що збільшити доходи у проєкті державного бюджету можливо за рахунок надходжень рентної плати за користування надрами для видобування нафти та природного газу – на 15,1 млрд грн, ввізного мита – на 2,4 млрд грн, плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор та за ліцензії на випуск та проведення лотерей – на 2,2 млрд грн, власних надходжень бюджетних установ – на 0,9 млрд грн.

Пацкан також зауважив, що за оцінкою Рахункової палати, прогнозоване зростання реального ВВП на 4,6% у 2021 році є досить оптимістичним.

"На жаль, існує багато чинників, що збільшують ризики недосягнення прогнозованого зростання економіки в наступному році і, як наслідок, ненадходження доходів у визначених обсягах. Це зокрема рецесія, що триває в промисловості й інших галузях, фактичне зменшення кредитування і капітальних інвестицій, а також відтік іноземного капіталу", - зазначив він.





