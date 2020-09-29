Зеленський пообіцяв, що за час його каденції у Вінниці побудують сучасний аеропорт

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за термін його каденції у Вінниці з'явиться сучасний аеропорт.

Про це він сказав на брифінгу під час робочої поїздки до Вінницької області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ви побачите за мою каденцію будівництво аеропорту в Вінниці. А ось чому люди, які виросли у вас, стали великими політиками, які з Вінниці, і чому вони до цього моменту не будували аеропорт у Вінниці - це їм треба ставити це питання", - зазначив Зеленський.

За його словами, йому не відома інформація про нібито перенаправлення коштів з аеропорту Вінниці на аеропорт Мукачево, де не будується аеропорт.

"Ми підписали угоду зі Словаччиною, і Ужгород тимчасово буде працювати. А потім ми будемо не ремонтувати, а будувати новий центральний міжнародний аеропорт Закарпаття. Навряд чи він буде в Мукачево або Ужгороді, бо через географічне положення це, в принципі, практично неможливо. Тому це інше місце. І думаю, що це трохи некоректна інформація", - додав він.

Зеленський сказав, що в 2020 році на всі проєкти, пов'язані з аеропортами, не вистачало коштів через ситуацію з COVID-19, а з 2021 року почнуть будуватися в різних містах злітно-посадочні смуги і термінали.

"Я поставив завдання міністру інфраструктури. У нього є план пріоритетних аеропортів, які будуть будуватися", - резюмував президент.

Нагадаємо:

У Закарпатській області планують за 2-3 роки збудувати новий аеропорт, а поки відновлять ужгородський, заявив Зеленський.

24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Тож для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна угода двох країн про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.