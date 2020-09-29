Міжнародні експерти погіршили прогноз падіння пасажирських авіаперевезень в 2020 році

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) знову погіршила прогноз падіння пасажирських авіаперевезень в 2020 році до минулорічного показника: тепер організація чекає "провалу" на 66%.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Ще в квітні, на тлі розпочатої пандемії COVID-19, IATA очікувала падіння глобальних авіаперевезень на 46%. Влітку прогноз був скоректований спочатку до -55%, а потім до -63%.

Чергове погіршення прогнозу в IATA пов'язують з "катастрофічними" показниками трафіку в серпні, які "ставлять хрест на найгіршому в галузі літньому сезоні".

"Відновлення міжнародного попиту практично відсутнє, а внутрішні ринки Австралії і Японії фактично регресували перед обличчям нових спалахів і обмежень на поїздки", - йдеться в поширеній у вівторок заяві IATA з посиланням на главу асоціації Олександра де Жуньяка.

"Кілька місяців тому ми думали, що річне падіння попиту на 63% в порівнянні з 2019 роком буде настільки поганим, наскільки це взагалі можливо. Оскільки пік літнього періоду подорожей позаду, ми переглянули наші очікування в бік зниження до -66%", - зазначив де Жуньяк.