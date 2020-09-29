Через "виделку" у законодавстві Україна може залишитися без ліків і ветпрепаратів - ЄБА

У Європейській бізнес асоціації заявили, що в українському законодавстві утворилась так звана "виделка" - бізнес не може одночасно виконувати дві різні вимоги щодо маркування засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів і лікарських засобів Про це йдеться у заяві ЄБА.

"З 1 січня 2021 року вступає в дію обов’язкова умова позначення одиниць SI на продукції під час її виробництва та введення в обіг.

Однак, для деяких галузей економіки, зокрема, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів, лікарських засобів тощо, де питання внесення змін до маркування продукції суворо регулюється державою, введення в дію даної системи має бути поступовим.

Так, наприклад, процес внесення змін до етикетки для засобів захисту рослин на практиці займає до 6 місяців, що з урахуванням сезонності агрохімічного бізнесу може призвести до фактичної втрати ринку. Адже компанії абсолютно не встигнуть перелаштувати процеси – залишилось майже три місяці", - наголошують представники бізнесу.

"Після введення в дію Наказу Мінекономрозвитку №914 в законодавстві утворилася так звана "виделка": наказом Міндовкілля №490 від 2006 року встановлено, що одиниці вимірювання мають зазначатися на етикетці виключно українською мовою, тоді як наказ Мінекономрозвитку вимагає дублювання латинським алфавітом. Відповідно, бізнес не може виконати обидві вимоги одночасно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів міститься більше 3 тисяч найменувань продуктів, а ресурси новоствореного Міндовкілля суттєво обмежені.

"І якщо весь агрохімічний ринок одночасно звернеться до нього з заявами на внесення змін до етикетки, як це вимагається зараз, наступні 6-12 місяців процес державної реєстрації ЗЗР та добрив буде заблоковано. Така неузгодженість у роботі урядових установ може стати причиною дефіциту продукції з 1 січня 2021 року", - заявив керівник Агрохімічного напрямку Європейської Бізнес Асоціації.Віктор Погорілий.

У ЄБА закликали прем'єра втрутитись у "вирішення цієї ситуації, аби інноваційні ЗЗР, ветеринарні препарати та лікарські засоби не зникли із ринку України".

"Так, в даному контексті варто врегулювати визначення, як-то "введення в обіг" та дозволити вище зазначеним категоріям бізнесу в плановому порядку подавати нові етикетки (а не з обмеженням до 1 січня 2021 року), аби мінімізувати ризик припинення постачання та обігу продукції, а головне – убезпечити від припинення лікування пацієнтів. Сподіваємось, голос бізнесу буде почуто", - йдеться у заяві.

Економічна правда