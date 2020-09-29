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Новий міжнародний аеропорт Берліна відкриється через місяць, незважаючи на пандемію - ЗМІ

Вівторок, 29 вересня 2020, 16:31
 

Новий міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта (Berlin Brandenburg International) відкриється наприкінці жовтня, незважаючи на ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на главу керуючої компанії Енгельберта Лютке Дальдрупа, передає Інтерфакс.

"Аеропорт буде відкритий 31 жовтня 2020 року. В столиці Німеччини нарешті буде аеропорт, який відповідає усім міжнародним стандартам", - сказав він, зазначивши, що масштабних урочистих заходів з нагоди відкриття аеропорту не буде.

Будівництво нової повітряної гавані Берлін-Бранденбург розпочалося у 2006 році. Спочатку аеропорт мали здати в експлуатацію в жовтні 2011 року.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, зокрема, проблеми зі здачею об'єкта в експлуатацію були пов'язані з пожежною безпекою і корупцією.

Аеропорт Берлін-Бранденбург розташований на кордоні Берліна й комуни Шенефельд

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авіа

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