12% українців не платитимуть за компослуги у разі збільшення тарифів – опитування

12,3% опитаних українців заявили, що не здійснюватимуть комунальних платежів, якщо тарифи підвищать.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

На питання, чи здійснюватимуть опитані комунальні платежі у разі підвищення тарифів, 53,5% сказали, що так, 12,3% - ні, 34,4% - не змогли відповісти на питання.

Водночас на питання, чи знають вони про відкриття ринку газу, 44,9% опитаних відповіли, що знають, 54,7% - не знають, 0,4% - не змогли відповісти.

При цьому, 11,3% респондентів заявили, що підтримують таку лібералізацію ринку природного газу, 53% - не підтримують, а 35,7% не змогли відповісти.

Зазначається, що 38,3% опитаних покладають провину за підвищення ціни на газ для населення на державу, 22,5% - на "Нафтогаз", 6,5% - на європейських газових трейдерів, 13% - на українських постачальників, 17,6% не змогли відповісти на запитання.

Соціологічне дослідження "Настрої населення напередодні опалювального сезону й ставлення до тарифів на комунальні послуги" проводилось з 17 до 23 вересня методом "віч-на-віч".

За місцем проживання опитали 1209 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 3% з імовірністю 0,95.

Економічна правда