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Більше 500 млн гривень і понад 500 тисяч трансакцій – де і скільки українці витрачали грошей закордоном цього літа

Вівторок, 29 вересня 2020, 16:06
 

У карантинне літо українці найбільше витратили грошей зі своїх карток у Великій Британії - майже 80 млн грн, найменше в Угорщині - більше 3 млн грн.

Про це повідомляє Український процесінговий центр з посиланням на дані станом на 28 вересня.

Зазначається, порівняно з літом 2019 року ріст карткових трансакцій впав на 47,4%, а сума покупок зменшилась майже на 63%.

 

У п'ятірку країн, де українці витратили багато грошей, входять: Британія, Туреччина - близько 71 млн грн, Італія - майже 40 млн грн, Франція - понад 35 млн грн і Хорватія - приблизно 31 млн грн.

Найменше розраховувались банківськими картками в Угорщині - там було проведено всього 5715 трансакцій, Болгарії - 6842 та Австрії - 7007 операцій.

 

"Середня сума покупок і послуг, які робили українці закордоном, - 1011 грн. Найбільша середня сума покупок була у Італії – 4 389 тис грн.

Топовими країнами, де українці зняли готівку через банкомати ATM, були: США – майже 26 млн грн, Німеччина – також майже 26 млн та Росія – більш як 22 млн грн. Найменше знімали готівку у Білорусі – приблизно 1,5 млн грн, Болгарії – майже 2,5 млн грн і Туреччині – більш як 4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

 

 

Довідка. UPC (Український процесінговий центр) – процесінговий центр і платіжний сервіс-провайдер. Він обслуговує платіжні картки 38 банків і 1700 онлайн-магазинів у 16 країнах Центральної і Східної Європи. UPC працює з 1997 року та входить до міжнародної групи Raiffeisen Bank International.

Економічна правда

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