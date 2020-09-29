"Метінвест" Ахметова викупить євробонди на сотні мільйонів доларів

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест" Ріната Ахметова, викупить всі раніше випущені компанією євробонди-2021 на $ 115,3 млн і частину євробондів-2023 на $ 193,2 млн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію компанії.

Згідно з документом, в обігу перебувають євробонди-2021 на суму $ 115,3 млн, а з поправками і перерахунком з фіксованою процентною ставкою на їх викуп буде витрачено $ 118,020 млн.

В обігу також знаходяться євробонди-2023 "Метінвесту" на загальну суму $ 504,515 млн, при цьому в рамках першого етапу (з закінченням прийому 28 вересня) прийнято заявки на викуп цих облігацій на суму $ 193,227 млн.

Як повідомлялося, "Метінвест" розміщує 7-річні єврооблігації обсягом $ 333 млн із прибутковістю 7,95%. Попит на єврооблігації перевищив $ 1,6 млрд.

В обігу перебувають єврооблігації-2021 номінальним обсягом $115,31 млн і єврооблігації-2023 номінальним обсягом $504,52 млн.

Згідно з пропозицією, обсяг викупу єврооблігацій-2023 обмежений умовою залишити у обігу папери в обсязі не менше $ 300 млн.

Зокрема, якщо до оферти будуть пред'явлені всі євробонди-2021, то обсяг викупу євробондів-2023 складе до $ 164,25 млн.

"Метінвест" також повідомив, що вже отримав від власника евробондів-2021 на $ 80,8 млн інформацію про намір прийняти оферту.

Якщо пропозицію про викуп приймуть власники 75% випуску, то "Метінвест" матиме право викупити всі евробонди-2021, які знаходяться у обігу.

Згідно з оприлюдненими умовам, єврооблігації-2021 при ранній подачі заявок викуповуються за ціною 103% від номіналу, єврооблігації-2023 - по 104,25% від номіналу.

Ранній термін прийому заявок на викуп облігацій-2021 і 2023, а також термін надання згоди на зміну умов дострокового погашення облігацій-2021 - по 28 вересня включно, фінальний термін - до 13 жовтня включно.

Рання очікувана дата розрахунків - 1 жовтня фінальна - 16 жовтня.