"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 300 кредитів

За минулий тиждень у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені видали 299 кредитів на загальну суму в 577 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"64% (371 мільйон гривень) від загальної суми укладених угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 21% (109 мільйонів гривень) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І позики на поповнення оборотних коштів складають 15% (95,97 мільйонів гривень)", - йдеться у повідомленні.

З моменту старту програми уповноважені банки видали 3805 позик на загальну суму в 9,062 мільярда гривень.

З них 7,168 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 1,487 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 406,5 мільйонів гривень – на поповнення оборотних коштів.

Економічна правда