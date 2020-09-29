"Діра" в бюджеті до жовтня зменшиться до 13 мільярдів - Марченко

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Діра" в державному бюджеті на 2020 рік за вересень скоротиться на 5 млрд грн - приблизно до 13 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Країні", передає Інтерфакс-Україна.



"До кінця року ми закриємо діру в дохідній частині бюджету повністю", - сказав він.

Голова Мінфіну нагадав, що станом на початок травня цього року "діра" в бюджеті становила 44 млрд грн.

Відповідаючи на запитання про витрачання 66 млрд грн коронавірусного фонду, Марченко повідомив, що на засоби захисту, апарати ШВЛ та оснащення лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я було скеровано 3,1 млрд грн.

"На дороги ми спрямували 35 млрд, але на сьогодні витратили тільки 10,9 млрд із них. Нині у фонді залишилося ще майже 41 млрд грн", - уточнив міністр.

Нагадуємо:

Як заявляв очільник уряду Денис Шмигаль, рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає.

"Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль.

За його словами, цього року ситуація складна і пов’язана з коронавірусом та економічною кризою.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП".