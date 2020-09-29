Зеленський передав непрофільний актив ДУСі Фонду держмайна для приватизації

Президент Володимир Зеленський передав непрофільний актив Держуправління справами - Житомирський лікеро-горілчаний завод - в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Відповідний указ він підписав 29 вересня, передає прес-служба Офісу президента.

"Такий крок здійснено з метою оптимізації переліку об’єктів державної власності, які перебувають в управлінні Державного управління справами, однак не використовуються для забезпечення діяльності президента України.

Оскільки Житомирський лікеро-горілчаний завод є таким об’єктом, глава держави підтримав пропозицію ДУС про його передачу в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації. Очікується, що результатом реалізації цього кроку буде збільшення надходжень до державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда