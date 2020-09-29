Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
29 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:45 встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,28 - 28,30 гривні;
Євро – 33,05 - 33,07 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,19 – 28,37 гривні. Євро купують по 32,69 гривні, продають по 33,10 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,26 - 28,31 гривні, євро - 32,87 - 32,97 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 28,28 - 28,32 гривні, євро - 32,85 - 32,94 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 29 вересня на рівні 28,30 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,03 грн (на 25 вересня - 32,87 гривні).
Востаннє настільки дешевою гривня до долара була 2 грудня 2018 року, тоді НБУ встановив курс у 28,39 гривень за долар.
Економічна правда
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