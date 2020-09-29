Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі, у топ-30 є ще одне українське місто

У всесвітньому рейтингу міст із найбільшою кількістю хмарочосів Київ посів 8 місце.

Про це повідомляє тематичне видання skyscraperpage.com

Ресурс повідомляє, що у Києві побудовано 1222 будівель вище 35 метрів (12 поверхів).

Це більше, ніж у таких містах, як Лондон (1 109), Москва (571), Лос Анджелес (643) або Ванкувер (933)

Також у рейтингу на 28 місці присутній Харків, з загальною кількістю 435 хмарочосів - це більше ніж в Стамбулі (396) або Берліні (412).

На першому місці у рейтингу йде Нью-Йорк (6 097 хмарочосів), на другому – Торонто (2 393), за ним – Дубай (1 574).