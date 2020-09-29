Україна спростила вимоги для імміграції іноземних IT-фахівців

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило зміни до наказу №283 від 19 березня 2020 року, які спрощують процедуру імміграції для іноземних фахівців, що хочуть працювати в Україні.



Відповідний документ від 21 вересня 2020 року оприлюднено на сайті Офісу ефективного регулювання (BRDO), передає Інтерфакс-Україна



Зазначено, що зміни, зокрема, передбачають розширення переліку професій, представники яких мають право на отримання дозволу на міграцію, із 10 до 23.



Крім того, вони передбачають: встановлення комбінації обов'язкових та додаткових вимог, замість обов'язкової вимоги щодо вищої освіти за фахом; зменшення вимог до досвіду роботи з семи до трьох років; встановлення переліку документів, які можуть підтверджувати досвід роботи; встановлення розміру квот не для професії, а для категорії професій.



BRDO наголошує, що зазначені зміни загалом покращують умови релокації для іноземних фахівців, які хочуть працювати в Україні. Проте, на думку офісу, на шляху до ефективної процедури треба ще здійснити декілька кроків.



"Насамперед Державна міграційна служба має суттєво скоротити терміни на перевірку документів іноземців та почати оприлюднювати онлайн актуальну інформацію про кількість наданих дозволів за квотою висококваліфікованих спеціалістів та про кількість поданих заяв. Загальний термін розгляду документів не повинен перевищувати 10 календарних тижнів, хоча нині це займає 9-12 місяців", - вважають у BRDO.



Як повідомлялося, імміграційні квоти для іноземних IT-фахівців в Україні запрацювали в липні 2020 року.

Читайте також: В яких країнах "айтівцям" краще і де там місце України: порівняння податків і вартості життя