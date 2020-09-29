Легенда Шахтаря придбав квартиру в Києві

В житті хорвата Даріо Срна, який відіграв 15 сезонів за донецький Шахтар і став справжньою легендою, відбулося одразу дві цікаві події. Даріо призначили директором клубу.



Тепер він відповідає за прогрес молодих футболістів, адаптацію легіонерів і впровадження вихованців академії в першу команду.



А зовсім нещодавно Срна прийняв рішення інвестувати гроші в київську нерухомість.

- Даріо, ви стали директором по футболу ФК "Шахтар". Розкажіть про це.

- Найважливіше для мене після кар'єри гравця - залишитися у футболі. Я провів 15 років у Шахтарі в якості футболіста, зіграв більше 500 матчів за клуб. Потім почав працювати футбольним коучем.





Linden Luxury Residences

Зараз настав новий етап у моєму житті. Я радий, що продовжую роботу в своєму клубі. Для мене перехід з футбольної кар'єри в тренерську є спокійним і логічним продовженням спортивної діяльності.

- Як нова посада вплинула на ваш звичний спосіб життя?

Я увесь час з командою. Зараз приношу користь "Шахтарю" як директор, і як наставник. Роботи стало більше, але я цьому тільки радий.

- Даріо, днями ви придбали апартаменти в найдорожчому будинку України - Linden Luxury Residences. Чому ви купили житло саме тут?

- Останніх 7 років я орендую житло в столиці. Враховуючи, що зараз я в Києві буду проводити більше часу, виникло питання про придбання власної квартири. Зробити правильний вибір мені допомогла дружина.



Я - футболіст, умію грати в футбол і заробляти гроші. Якщо говорити про інвестиції, то подібними питаннями в нашій сім'ї займається дружина.

Ми проїздили біля Linden, дружина говорить, яке шикарне місцерозташування, давай тут купимо квартиру. Адже житло в центрі міста - це одна з кращих фінансових інвестицій.

Місцерозташування моєї нової квартири вражає! Новий будинок знаходиться на вулиці Лютеранській, поруч є все, що треба для комфортного життя: Пасаж, ЦУМ, Бесарабський ринок, Мандарин Плаза і ін.

Територія будинку - закрита, тут встановлені кращі системи безпеки. У комплексі є фітнес складова, кінотеатр, дитячий майданчик, ресторан. Все, що мені потрібно. Ідеальний варіант для мене (посміхається).

Яку квартиру ви обрали?

- Я планую жити в цій квартирі, тому вибирав її дуже ретельно. Квартира з красивим видом з вікна і високими стелями. Вже зроблений дизайн-проект, тому як тільки у мене будуть ключі, почнеться ремонт.



Упевнений, що мій новий етап у житті, в Linden Luxury Residences, буде вдалим!

Михайло Грицак