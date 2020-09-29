Польська компанія виграла тендер на постачання газу для Оператора ГТС

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG спільно зі своїм українським партнером ERU виграла тендер на постачання газу для Оператора ГТС України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на PGNiG.

Постачання газу для технічних потреб ОГТСУ відбуватиметься з 1 жовтня до 1 травня 2021 року.

"Завдяки запасам газу, який PGNiG зберігає в українських підземних газосховищах, ми змогли запропонувати нашому контрагенту конкурентну ціну",- повідомив з цього приводу голова правління PGNiG Єжи Квєцінський.

За його словами, польська компанія розвиває свою діяльність в Україні, про що свідчить збільшення обсягів постачання польською компанією газу на український ринок.

Квєцінський поінформував, що PGNiG з 2016 року вже поставила на український ринок понад 3 млрд куб. газу. Водночас, лише у першому півріччі 2020 року експорт газу PGNiG на український ринок становив 0,9 млрд куб. м газу, що означає зростання на 190% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Співвласниками компанії "Енергетичні ресурси України" є Дейл Перрі та Ярослав Мудрий. Андрій Фаворов був серед співвласників ЕРУ до свого призначення в "Нафтогаз".