Голова "Укрзалізниці" розповів, як зміняться тарифи для Ахметова та Коломойського

Нове керівництво "Укрзалізниці" працює над змінами у тарифній політиці для вантажних перевезень.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак в інтерв'ю Економічній правді.

За словами Жмака, наразі триває робота над формулою економічно обґрунтованих тарифів і згодом вона буде представлена ринку.

"Думаю, що вантажовідправникам буде цікавіше заплатити, образно, на 5 гривень дорожче, але доставляти вантажі швидше. За рахунок прискорення обігу вантажовідправники зароблять більше грошей, тому я хочу збалансувати тариф і швидкість доставки", - повідомив він.

Поділ вантажів на тарифні класи Жмак вважає анахронізмом. Перевезення руди і вугілля відносяться до найдешевшого 1 тарифного класу. Цим тарифом найбільше користуються "Метінвест" і "ДТЕК" Ріната Ахметова, компанії Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Олександра Ярославського.

"Це якийсь пережиток ще з часів царської Росії і він залишився в Радянському Союзі. Літак везе вантаж незалежно від того, що це таке. Він за однакову ціну привезе вам тонну цвяхів і тонну смартфонів.

Чому Укрзалізниця має диференціювати вантажі в залежності від їх класу? Так, якщо у нас програма великого будівництва і ми веземо щебінь, пісок, то підвищення ціни на перевезення цих вантажів призведе до подорожчання цієї програми і ми побудуємо менше доріг. Але це політичний аргумент. Економічного обґрунтування цьому немає", - заявив Жмак.

"Більше ніде немає такої класифікації, яка є в нас. Модель північноамериканської залізниці, яку я брав за приклад, тому що вона схожа на нашу географічно, не диференціює вантажі. Там встановлений тариф за тонну/кілометр", - додав очільник УЗ.

За словами Жмака, він хоче розробити тариф за тонну/кілометр із застосуванням коефіцієнтів, які базуються на обсягах перевезень.

"Якщо ви перевозите більше вантажів, то ваша знижка від загального тарифу буде також більша, - зазначив Жмак, відмовившись назвати потенційний розмір знижки. - Я ж кажу, працюємо над формулою. Щоб уникнути будь-яких перекручувань, я не можу зараз про це говорити".

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