Реальна зарплата у серпні впала на 2,8% — Держстат
Реальна заробітна плата в Україні у серпні 2020 року порівняно з липнем впала на 2,8%, а порівняно з серпнем 2019 року - зросла на 6%.
Про це йдеться у даних Держстату.
При цьому, середня номінальна зарплата у серпні склала 11 446 грн - це на 3% менше порівняно з липнем цього року (11 804 грн) та на 8,6% більше порівняно з серпнем минулого року.
У серпні найвища середня зарплата була зафіксована у Києві - 16 795 грн, найнижча - у Чернівецькій області (8 996 грн).
У більшості областей розмір середній зарплати - в межах від 9 до 10 тисяч гривень.
Нагадаємо:
Реальна заробітна плата в Україні в липні 2020 року порівняно з липнем 2019 року збільшилася на 5,1%.
Економічна правда
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