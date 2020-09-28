Реальна зарплата у серпні впала на 2,8% — Держстат

Реальна заробітна плата в Україні у серпні 2020 року порівняно з липнем впала на 2,8%, а порівняно з серпнем 2019 року - зросла на 6%.

Про це йдеться у даних Держстату.

При цьому, середня номінальна зарплата у серпні склала 11 446 грн - це на 3% менше порівняно з липнем цього року (11 804 грн) та на 8,6% більше порівняно з серпнем минулого року.

У серпні найвища середня зарплата була зафіксована у Києві - 16 795 грн, найнижча - у Чернівецькій області (8 996 грн).