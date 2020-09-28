Суд зобов'язав Фонд гарантування виплатити 30,5 млн недержавному пенсійному фонду

П'ятий апеляційний адмінсуд залишив без задоволення апеляційну скаргу Фонду гарантування щодо виплати недержавному пенсійному фонду майже 30,5 млн грн, які знаходяться на депозитних рахунках неплатоспроможного Імексбанку.

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів (УА АПФ) з посиланням на рішення суду.

"П’ятий апеляційний адміністративний суд у справі за судовим спором недержавного пенсійного фонду з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (справа N 815/5165/15) залишив без задоволення апеляційну скаргу ФГВФО", - йдеться у постанові суду.

Таким чином суд зобов'язав Фонд гарантування, як ліквідатора Імексбанку, повернути 30,5 млн грн пенсійних активів ВНПФ "Перший національний відкритий пенсійний фонд".

Також суд зобов'язав Фонд гарантування виплатити нараховані, але не виплачені відсотки за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна.

"Нажаль, ФГВФО досі "успішно" уникає виконання таких рішень суду та послідовно і завзято відмовляється повертати пенсійні накопичення людей. Це носить системний характер, та вже нанесло шкоду щонайменше 50 тисячам учасників накопичувальних пенсійних фондів.

Нажаль, ні Міністерство юстиції з виконавчою службою, ні три останніх президенти України, які мають бути гарантами захисту конституційних прав, і до яких ми неодноразово звертались з приводу цієї ситуації, не змогли (або не захотіли) змусити ФГВФО виконати рішення судів, що набули законної сили, та повернути людям їх пенсійні накопичення. Офіс Президента відбувається відписками та переправленням звернень до самого ФГВФО. Виконавча служба вживає доступні їй заходи щодо примусового стягнення, але не має інструментарію для примусу ФГВФО виконати рішення суду", - йдеться у заяві асоціації.

Економічна правда