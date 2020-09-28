Курс євро перевищив 92 російських рубля вперше з січня 2016 року
Понеділок, 28 вересня 2020, 17:21
Вартість євро в ході торгів на Московській біржі 28 вересня перевищила 92 руб. вперше з 21 січня 2016 р свідчать дані торгів.
Про це повідомляють Ведомости.
Максимального значення курс євро досяг о 16.32 і склав 92,02 руб.
В 16.34 єдина європейська валюта торгувалася по 91,98.
Також 28 вересня курс долара в ході торгів перевищив позначку в 79 руб з 2 квітня поточного року, зараз американська валюта торгується на рівні 78,85 руб.
Економічна правда
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