Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка прискорює Model Y

Tesla запустила опцію Acceleration Boost для Tesla Model Y Dual Motor AWD, яка скорочує час розгону до 100 км/год з 4,8 до 4,3 с. Її вартість 2 тис. дол.

Про це з посиланням на Electrek повідомляє ITC.

Кілька років тому Tesla почала програмним шляхом обмежувати деякі можливості своїх авто (зниження ємності акумулятора з 75 кВт·год до 60 кВт·год, обмеження потужності двигуна тощо), пропонуючи власникам їх розблокування під виглядом розширених можливостей за додаткову плату.

З минулого року Tesla почала пропонувати розблокування нових можливостей безпосередньо через мобільний додаток - так Acceleration Boost за 2 тис. дол. у грудні минулого року отримали власники Model 3 Dual Motor.

Зараз аналогічна опція стала доступна і для власників Tesla Model Y версії Dual Motor AWD.

Відповідне повідомлення про доступність налаштування з'явилося у розділі оновлень фірмового додатка Tesla.

Tesla стверджує, що оновлення пришвидшить час розгону Model Y Dual Motor AWD з 0 до 100 км/год з 4,8 до 4,3 секунди.

Для оновлення потрібна установка версії прошивки 2020.36.

Повідомляється, що насправді цей прихований потенціал для розгону був присутній з самого початку, але Tesla програмним шляхом уповільнила Model Y Dual Motor AWD, щоб виділити варіант Performance, здатний розганятися до "сотні" за 3,5 с.

Версія Performance на $ 0 тис. дорожче, але вона також має більш високу максимальну швидкість, колеса більшого діаметру, занижену підвіску і посилені гальма.

Опція Acceleration Boost для Tesla Model Y Dual Motor AWD - компроміс, що дозволяє краще використовувати переваги потужної трансмісії автомобіля без всіх інших оновлень, які поставляються з версією Performance.

До теперішнього моменту деякі намагалися зняти обмеження шляхом злому захисту Tesla - хакери постійно шукають нові лазівки (і знаходять), а Tesla їх закриває.