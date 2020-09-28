На Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок, через яку бюджет недоотримав 17 мільйонів

Службові особи Львівської митниці спільно із підприємцями та митними брокерами організували схему імпорту 37 вантажних автомобілів на територію України на суму близько 40 млн грн, через протиправне зменшення обсягу сплати митних платежів бюджет недоотримав 17 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Львівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання владою та службовим становищем службовцями окремих митних постів Львівської митниці ДФС (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, службові особи митниці спільно із суб’єктами підприємницької діяльності та митними брокерами організували протиправну схему імпорту 37 вантажних автомобілів на територію України на суму близько 40 млн грн. Окремо ввозилися різні частини транспортних засобів: через одні митні пости заїжджали кузови, через інші під виглядом легкових авто – вантажівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому до внутрішніх баз даних Державної фіскальної служби вносилися недостовірні відомості щодо їхніх реєстраційних номерів та VIN-кодів.

"Це дозволило протиправно ввезти автомобілі на митну територію України і надалі у понад 10 разів зменшити сплату обов’язкових митних платежів. Орієнтовно, таким чином бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів.

28 вересня 2020 року під час обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено документи, флешносії, чорнові записи та грошові кошти в сумі понад 1 млн грн", - додали у відомстві.

Наразі на 37 вантажних автомобілів судом накладено арешт із забороною ними розпоряджатися.

Економічна правда