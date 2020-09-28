Кіберполіція "прикрила" айтішників, які створили та адміністрували 20 онлайн-казино 

Кіберполіція

Кібеполіція припинила протиправну діяльність компанії, яка на замовлення створювала онлайн-казино "під ключ", щомісяця прибуток компанії складав понад пів мільйона доларів

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.

Кіберполіція встановила, що учасники злочинної групи створили фірму, нібито для розвитку вебресурсів та онлайн-ігор в Україні. Натомість, вони надавали послуги зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн-казино.

Для технічної підтримки вебресурсів у штаті налічувалось більше 80-ти IT-спеціалістів.

Так, замовник сплачував 20 тисяч доларів та отримував у власність онлайн-казино із його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові 100 тисяч доларів, налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі та залучення нових користувачів.

Встановлено більше 20-ти онлайн-казино, розробниками та адміністраторами яких є вказана компанія. База користувачів їх вебресурсів налічувала близько пів мільйона осіб.

Наразі діяльність їх ресурсів заблоковано. Вирішується питання, щодо оголошення підозри усім членам злочинного угрупування.

Правоохоронці провели обшук в офісному приміщенні розробників онлайн-казино. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію та грошові кошти