Україна ввела мита від 32% до 67% на низку китайських болтів та гайок

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) України ввела з 29 вересня на п'ять років остаточні антидемпінгові мита щодо імпорту з Китаю низки болтів та гайок у розмірі від 32,47% до 67,4% залежно від виробника.

Про це повідомляється в оголошенні в газеті "Урядовий кур'єр", передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, для Haining Hisener Trade Co., Ltd., який є постачальником виробника Hisener Industrial Co., Ltd., ставка становить 32,47%, для постачальника Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. - 38,37%, для інших постачальників - 67,40% митної вартості товару.

Йдеться про болти (гвинти) із шестигранним шліцом діаметром від 6 мм до 20 мм із кодом УКТЗЕД 7318 15 68 90; болти із шестигранною головкою діаметром від 6 мм до 30 мм із кодом УКТЗЕД 7318 15 82 90; болти із шестигранною головкою або шестигранною головкою та фланцем діаметром від 6 мм до 30 мм із кодом УКТЗЕД 7318 15 88 90.

Під мита також потрапили болти (гвинти) із квадратним підголовком або вусом діаметром від 6 мм до 20 мм із кодом УКТЗЕД 7318 15 95 90; гайки шестигранні або шестигранні з фланцем діаметрами від 6 мм до 12 мм і від 14 мм до 36 мм із кодами УКТЗЕД 7318 16 92 90 і 7318 16 99 90.

В оголошенні зазначається, що під час розслідування, порушеного за скаргою Дружківського заводу металевих виробів, товарний ряд під мита було скорочено, оскільки окремі товарні позиції відсутні у номенклатурі українського заводу.

Згідно з повідомленням, на частку Дружківського заводу метвиробів припадає понад 50% всього вітчизняного випуску цієї продукції.