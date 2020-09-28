Кабмін залучить 6 мільйонів євро від Єврокомісії на ядерну безпеку

Кабмін прийняв розпоряження, яке передбачає створення правових підстав для укладення угоди між урядом та Єврокомісією у сфері ядерної безпеки - угода передбачає реалізацію проєкту з бюджетом 6,6 млн євро.

Розпорядження прийняли на позачерговому засіданні 28 вересня, передає "Урядовий портал".

Зазначається, що розпорядженням пропонується схвалити проєкт угоди про фінансування річної програми дій щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Єврокомісією.

"Проєктом угоди передбачається реалізація проекту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС – 5,9 млн євро), який складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України.

Бенефіціаром проекту є Державне агентство України з питань управління зоною відчуження", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до угоди, створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції існуючих об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією.

"Відповідні кроки сприятимуть розширенню можливостей реагування на радіологічні ризики в Україні та ранньому попередженню європейських країн про відповідні ризики.

Підписання угоди сприятиме удосконаленню безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічній реабілітації колишніх ядерних об’єктів", - додали в Кабміні.

Економічна правда