Голова правління УЗ про крадіжки: Будемо боротися відкрито

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що зі зловживаннями і крадіжками в УЗ будуть боротися відкрито, тому що покарання має бути публічним.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП, яке вийде найближчим часом.

"До всіх зловживань та махінацій має бути нульова толерантність. Навіть до побутових крадіжок", - зазначив Жмак.

За його словами, дуже багато дизпалива крадуть на перегонах і станціях.

"Є групи, які ми вже викрили, займаються зливом дизелю в каністри, а потім просто викидають їх на ходу потяга. Технологічно не можна стати і зливати пальне от просто так. Зараз одне із завдань, яке я поставив – це оснастити всі потяги GPS (маяками - ред.), щоб ми розуміли, де він є, і це те, що я кажу про діджиталізацію й інформатизацію.

Ми впровадимо інтерактивну карту руху і я буду, сидячи у себе в кабінеті, ось на цьому екрані все бачити", - додав голова УЗ.

Економічна правда