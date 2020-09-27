МАУ збирається літати власними рейсами у найбільший аеропорт Європи — лондонський Хітроу

У авіакомпанія МАУ з'явилися власні рейси з Києва у найбільший аеропорт Європи - лондонський Хітроу.

Про це повідомляє avianews.com.

Польоти стартують з 17 грудня 2020 року. МАУ планує літати в Хітроу три рази на тиждень по четвергах, суботах і неділях.

Повідомляється, що МАУ продовжить польоти з Києва в лондонський аеропорт Гатвік.

Видання зазначає, що раніше "через обмежені ресурси аеродрому і велику популярность Хітроу" слоти продавалися за мільйони доларів. А зараз через кризу, пов'язану з COVID-19 і падінням попиту, в аеропорту Хітроу з'явилися вільні невикористовувані слоти, які і може зайняти МАУ.

Нагадуємо:

У 2006 році українська авіакомпанія хотіла відкрити три щотижневих рейсу в Хітроу, проте не змогла це зробити, оскільки аеропорт відмовив у виділенні слотів.