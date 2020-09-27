Всі розділи
Укр / Рус

МАУ збирається літати власними рейсами у найбільший аеропорт Європи — лондонський Хітроу

Неділя, 27 вересня 2020, 17:30
 

У авіакомпанія МАУ з'явилися власні рейси з Києва у найбільший аеропорт Європи - лондонський Хітроу.

Про це повідомляє avianews.com.

Польоти стартують з 17 грудня 2020 року. МАУ планує літати в Хітроу три рази на тиждень по четвергах, суботах і неділях.

Повідомляється, що МАУ продовжить польоти з Києва в лондонський аеропорт Гатвік.

Видання зазначає, що раніше "через обмежені ресурси аеродрому і велику популярность Хітроу" слоти продавалися за мільйони доларів. А зараз через кризу, пов'язану з COVID-19 і падінням попиту, в аеропорту Хітроу з'явилися вільні невикористовувані слоти, які і може зайняти МАУ.

Нагадуємо:

У 2006 році українська авіакомпанія хотіла відкрити три щотижневих рейсу в Хітроу, проте не змогла це зробити, оскільки аеропорт відмовив у виділенні слотів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

МАУ Авіакомпанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Топменеджер "МАУ" став директором аеропорту "Одеса" 19 вересня 2020, 12:55
Справа корупції в "Борисполі": Суд призначив Дихне заставу в 5 мільйонів 11 вересня 2020, 09:55
МАУ скасувала багато авіарейсів через заборону на в'їзд для іноземців 28 серпня 2020, 15:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!