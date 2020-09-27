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McDonald's виділить понад мільйон доларів на поліпшення виробництва картоплі

Неділя, 27 вересня 2020, 13:36
 

Компанія McDonald's в партнерстві з McCain виділять британським виробники картоплі, які постачають продукцію в McDonald's близько 1,27 мільйонів доларів на поліпшення виробництва.

Про це пише farminguk.

Відзначається, що фінансування направлено на поліпшення якості грунту і оптимізацію управління водними ресурсами.

McDonald's в партнерстві з McCain запускає фонд Sustainable MacFries Fund. Він спрямований на допомогу в підвищенні стійкості британської бази поставок картоплі.

McDonald's і McCain також будуть шукати кошти для фінансування нових досліджень, які допоможуть зрозуміти переваги використання покривних культур для збереження якості грунту до і після картоплі.

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McDonald's

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