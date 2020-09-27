На нову злітно-посадкову смугу в аеропорту Дніпра в 2021 році буде потрібно 1,6 мільярда

На проект будівництва нової злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра в 2021 році буде потрібно 1,667 мільярди.

Про це в інтерв'ю ЦТС повідомив Кирило Хомяков, глава "Укрінфрапроекта".

За його словами, в цілому, будівництво нової ЗПС в Дніпрі займе 2-2,5 року і на це буде потрібно 5,7 млрд, однак остаточна ціна буде визначена після проведення відповідних торгів.

На 2020 рік з держбюджету виділено 100 млн грн. Ці кошти є неперехідних і витратити їх необхідно до кінця поточного року. Ще 200 млн грн було виділено в 2019 році.

"Ми починаємо роботи вже зараз, оголосили тендер, щоб підписати договір на генпідряд вже в цьому році. Якщо дозволить погода, то також зможемо розмістити будівельний майданчик, бетонний завод, закінчити підготовчі та почати земляні роботи", - розповів Хомяков.

За його словами, проект зараз готовий на 80%.

Щодо запланованих робіт на 2021 рік і їх фінансування, Кирило Хомяков поінформував: "Ми подали бюджетний запит до Міністерства фінансів на 1,667 млрд грн на 2021 рік.

Нагадуємо:

У бюджеті 2020 року на будівництво нового аеропорту виділявся 1 млрд грн, але через епідемію Covid-19 мільярд був скорочений до 100 млн грн.