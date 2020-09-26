Аеропорт Стамбула прийняв перший регулярний рейс SkyUp з Києва
Новий аеропорт Стамбула вересня прийняв перший регулярний рейс SkyUp з Києва.
Про це повідомляє avianews.com.
SkyUp буде літати з аеропорту Бориспіль до Туреччини три рази в тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях.
Розклад вильотів є загальним для всієї днів тижня. Він передбачає вильоти з Києва о 10:00 з прибуттям в Стамбул о 12:00.
Авіаквитки Київ-Стамбул-Київ без багажу продаються за ціною від 3570 грн в обидві сторони.
Нагадуємо:
Право на польоти в Стамбул SkyUp отримав в кінці квітня 2020 року. Після того, як Державіаслужба анулювала права у "Рози Вітрів" через відсутність польотів на маршруті протягом року, а потім відкликала їх у Atlasjet Ukraine через банкрутство авіакомпанії.
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