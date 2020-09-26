Всі розділи
Укр / Рус

Аеропорт Стамбула прийняв перший регулярний рейс SkyUp з Києва

Субота, 26 вересня 2020, 18:00
 

Новий аеропорт Стамбула вересня прийняв перший регулярний рейс SkyUp з Києва.

Про це повідомляє avianews.com.

SkyUp буде літати з аеропорту Бориспіль до Туреччини три рази в тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях.

Розклад вильотів є загальним для всієї днів тижня. Він передбачає вильоти з Києва о 10:00 з прибуттям в Стамбул о 12:00.

Авіаквитки Київ-Стамбул-Київ без багажу продаються за ціною від 3570 грн в обидві сторони.

Нагадуємо:

Право на польоти в Стамбул SkyUp отримав в кінці квітня 2020 року. Після того, як Державіаслужба анулювала права у "Рози Вітрів" через відсутність польотів на маршруті протягом року, а потім відкликала їх у Atlasjet Ukraine через банкрутство авіакомпанії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Авіакомпанії Туреччина

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Роза Вітрів" отримала дозвіл літати маршрутом Київ-Ужгород на необмежений термін 26 вересня 2020, 16:38
Дати або маршрут: Авіакомпанія LOT скасувала плату за зміни у квитках 12 вересня 2020, 18:00
Лоу-кост Eurowings ввів послугу заборони купівлі сусіднього крісла 30 серпня 2020, 11:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!