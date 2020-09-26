"Роза Вітрів" отримала дозвіл літати маршрутом Київ-Ужгород на необмежений термін
Державіаслужба України видала авіакомпанії "Роза Вітрів" права на польоти на внутрішньому маршруті Київ-Ужгород на необмежений термін.
Про це повідомляє avianews.com.
Видання повідомляє, що даний дозвіл передбачено наказом №1362, який голова регулятора Олександр Більчук підписав 23 вересня.
Необхідні документи управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва Державіаслужби повинне оформити в 5-денний термін.
Авіакомпанія зможе обслуговувати маршрут з частотою сім разів на тиждень і при необхідності запросити велику частоту, оскільки внутрішні рейси зараз не квотуються.
"На даний момент "Роза Вітрів" не продає квитки на рейси Київ-Ужгород", - говориться в матеріалі.
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