Всі розділи
Укр / Рус

"Роза Вітрів" отримала дозвіл літати маршрутом Київ-Ужгород на необмежений термін

Субота, 26 вересня 2020, 16:38
 

Державіаслужба України видала авіакомпанії "Роза Вітрів" права на польоти на внутрішньому маршруті Київ-Ужгород на необмежений термін.

Про це повідомляє avianews.com.

Видання повідомляє, що даний дозвіл передбачено наказом №1362, який голова регулятора Олександр Більчук підписав 23 вересня.

Необхідні документи управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва Державіаслужби повинне оформити в 5-денний термін.

Авіакомпанія зможе обслуговувати маршрут з частотою сім разів на тиждень і при необхідності запросити велику частоту, оскільки внутрішні рейси зараз не квотуються.

"На даний момент "Роза Вітрів" не продає квитки на рейси Київ-Ужгород", - говориться в матеріалі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіаперевезення Авіакомпанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дозвіл на зліт у складних умовах 18 вересня 2020, 13:18
МАУ скасувала багато авіарейсів через заборону на в'їзд для іноземців 28 серпня 2020, 15:00
Грузія продовжила обмеження на регулярні міжнародні авіарейси 17 серпня 2020, 19:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!