"Роза Вітрів" отримала дозвіл літати маршрутом Київ-Ужгород на необмежений термін

Державіаслужба України видала авіакомпанії "Роза Вітрів" права на польоти на внутрішньому маршруті Київ-Ужгород на необмежений термін.

Про це повідомляє avianews.com.

Видання повідомляє, що даний дозвіл передбачено наказом №1362, який голова регулятора Олександр Більчук підписав 23 вересня.

Необхідні документи управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва Державіаслужби повинне оформити в 5-денний термін.

Авіакомпанія зможе обслуговувати маршрут з частотою сім разів на тиждень і при необхідності запросити велику частоту, оскільки внутрішні рейси зараз не квотуються.

"На даний момент "Роза Вітрів" не продає квитки на рейси Київ-Ужгород", - говориться в матеріалі.