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Продажі новобудов у США зросли до 14 річного максимуму

Субота, 26 вересня 2020, 13:59
 

У серпні продажі новобудов у США зросли на 4,8% в порівнянні з липнем і склали 1,011 млн, що є 14 річним максимумом.

Про це повідомив Мінторг США, передає Trading Economic

Відзначається, що показник досяг максимуму з вересня 2006 року на тлі виходу ринку з коронакризи і рекордно низьких іпотечних ставок.

Аналітики в середньому очікували зниження продажів новобудов у серпні на 0,1%, свідчать дані Trading Economics.

Продажі в минулому місяці відносно серпня 2019 року злетіли на 43%.

Середня ціна нового будинку в серпні знизилася до 369 тис з 392,7 тис дол роком раніше.

Нагадуємо:

Нова нерухомість становить близько 10% ринку житла в США, проте продажі нових будинків реєструються відразу після підписання контракту, що робить їх більш актуальним індикатором стану ринку.

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