Група Ахметова SCM продала мережу АЗС "Паралель" — ЗМІ

Група Рината Ахметова SCM продала мережу автозаправних станцій "Паралель".

Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерела.

"Компанія продана", - сказав співрозмовник, який побажав залишитися невідомим.

Видання повідомляє, що раніше інформацію про продаж мережі enkorr також повідомили в банківських колах. Однак менеджмент компанії до цих пір не може ні підтвердити, ні спростувати вчинення правочину.

Ім'я нового власника мережі поки не відомо. За даними джерел, покупцем виступив не діючий гравець роздрібного ринку, а або оптовий трейдер, або власник невеликої мережі, який бажає розвивати цей напрямок", - пише enkorr.

Нагадуємо:

Про намір попрощатись з роздрібним бізнесом SCM оголосив ще до 2013 року, коли мережа налічувала понад 140 станцій. Спочатку її вартість оголошувалася на рівні 120 млн дол. Але покупець так і не був знайдений.

В 2014 "Паралель" через окупацію частини Донецької і Луганської областей позбулася 78 станцій, а офіс компанії був переведений в Запоріжжі.