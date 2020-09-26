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Зеленський сподівається, що Рада найближчим часом ухвалить у цілому законопроєкт щодо "інвестиційних нянь"

Субота, 26 вересня 2020, 10:00
 
Джерело: ОП

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Рада найближчим часом ухвалить у цілому законопроєкт щодо "інвестиційних нянь" та передасть йому на підпис.

Про це він заявив на зустрічі з бізнесменами Закарпаття, повідомляє прес-служба ОП.

"Сподіваюся, що цей законопроєкт у найближчий час буде ухвалений народними депутатами в цілому та переданий мені на підпис", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що нещодавно Верховна Рада проголосувала в першому читанні за цей законопроєкт, який містить низку стимулів для інвесторів. 

Зокрема, за його словами, документ передбачає державну підтримку великих інвестиційних проєктів шляхом укладання договору з урядом і відповідне надання цим проєктам гарантій виконання та податкових пільг.

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