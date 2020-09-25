УЗ відкриває продаж квитків по чотирьох станціях

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця відкриває продаж квитків на поїзди до та зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ та Ларга.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Купити квитки до зазначених станцій та зворотно можна на поїзди, що слідуватимуть з 00:01 28 вересня 2020 року:

№ 43/44 Київ — Івано-Франківськ;

№ 46/45 Ужгород — Лисичанськ;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 117/118 Київ — Чернівці;

№ 122/121 Миколаїв — Рівне;

№ 136/135 Чернівці — Одеса;

№ 601/602 Львів —Тячів.

У компанії додали, що тимчасово скасовано посадку на станції Тернопіль (дозволена лише висадка пасажирів). Також до та зі станції Тернопіль не продаватимуться квитки на такі поїзди:

№ 12/11 Одеса — Львів;

№ 21/22 Харків —Трускавець;

№ 41/42 Дніпро —Трускавець;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 86/85 Львів — Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№ 715/716 Київ — Львів.

"У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда