НБУ призначив нового директора Департаменту персоналу

Нацбанк призначив Любов Писану на вакантну посаду директора Департаменту персоналу НБУ.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що Писану призначили з 24 вересня 2020 року - за результатами конкурсного відбору.

До сфери компетенції новопризначеного директора Департаменту персоналу належатиме, зокрема:

розроблення, вдосконалення, упровадження HR-стратегії та політики з питань управління персоналом у Національному банку.

Зазначається, що Департамент персоналу входить до блоку голови Національного банку Кирила Шевченка за вертикаллю підпорядкування.

"На мою думку, завдяки значному досвіду і глибоким знанням особливостей роботи з персоналом у центральному банку новопризначений керівник зможе підтримати та удосконалити нашу HR-функцію, а також зберегти і примножити висококваліфіковану команду фахівців Національного банкуˮ, – зазначив Шевченко.

У НБУ додали, що Любов Писана "має багаторічний досвід роботи в сфері управління персоналом та досконало знає специфіку організації оплати праці персоналу".

На нову посаду її перевели з посади начальника управління оцінки та мотивації персоналу Департаменту персоналу НБУ, яку вона обіймала упродовж багатьох років.

"У Національному банку вона працює з часу його створення, зокрема більше 20 років – у Департаменті персоналу.

Любов Писана має повну вищу освіту, закінчила Львівський обліково-кредитний технікум (здобула кваліфікацію "Бухгалтер"), потім – Київський національний економічний університет (спеціальність "Банківська справа")", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

11 серпня за власним бажанням звільнилася директорка департаменту персоналу НБУ Ольга Прохоренко, після чого НБУ оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

Економічна правда