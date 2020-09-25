НБУ призначив нового директора Департаменту персоналу
Нацбанк призначив Любов Писану на вакантну посаду директора Департаменту персоналу НБУ.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зазначається, що Писану призначили з 24 вересня 2020 року - за результатами конкурсного відбору.
До сфери компетенції новопризначеного директора Департаменту персоналу належатиме, зокрема:
- розроблення, вдосконалення, упровадження HR-стратегії та політики з питань управління персоналом у Національному банку.
Зазначається, що Департамент персоналу входить до блоку голови Національного банку Кирила Шевченка за вертикаллю підпорядкування.
"На мою думку, завдяки значному досвіду і глибоким знанням особливостей роботи з персоналом у центральному банку новопризначений керівник зможе підтримати та удосконалити нашу HR-функцію, а також зберегти і примножити висококваліфіковану команду фахівців Національного банкуˮ, – зазначив Шевченко.
У НБУ додали, що Любов Писана "має багаторічний досвід роботи в сфері управління персоналом та досконало знає специфіку організації оплати праці персоналу".
На нову посаду її перевели з посади начальника управління оцінки та мотивації персоналу Департаменту персоналу НБУ, яку вона обіймала упродовж багатьох років.
"У Національному банку вона працює з часу його створення, зокрема більше 20 років – у Департаменті персоналу.
Любов Писана має повну вищу освіту, закінчила Львівський обліково-кредитний технікум (здобула кваліфікацію "Бухгалтер"), потім – Київський національний економічний університет (спеціальність "Банківська справа")", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
11 серпня за власним бажанням звільнилася директорка департаменту персоналу НБУ Ольга Прохоренко, після чого НБУ оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.
Економічна правда
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