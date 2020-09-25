Російський рубль послабився до долара до рівня квітневих показників
П'ятниця, 25 вересня 2020, 17:39
Курс долара перевищив позначку в 78 російських рублів вперше з 2 квітня.
Про це повідомляє РБК.
Відзначається, що зниження курсу рубля відбувається на тлі посилення ризиків другої хвилі COVID.
Раніше мер Москви Сергій Собянін ввів обмеження для старшого покоління з 28 вересня.
Курс долара виріс на 1,13%, до 78,01 руб станом на 16:49 свідчать дані Московської біржі.
Курс євро зростає на 0,78% - до 90,75 руб
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