"ArcelorMittal Кривий Ріг" просить депутатів заборонити підвищення тарифів на електроенергію до кінця 2021 року

"ArcelorMittal Кривий Ріг" просить голову комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса ініціювати мораторій на підвищення тарифів на передачу електроенергії і на диспетчерське управління до кінця 2021 року.

Про це повідомляється в листі "ArcelorMittal Кривий Ріг", яке опинилося у розпорядженні Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що відповідні тарифи повинні залишитися на поточному рівні з метою стабілізації роботи підприємства та всієї металургійної промисловості України.

При цьому пояснюється, що "ArcelorMittal Кривий Ріг" змушений звернутися до парламентського комітету після публікації на сайті НЕК "Укренерго" повідомлення про обговорення питання підвищення тарифів на передачу електроенергії і на диспетчерське управління з листопада цього року і на весь 2021 рік.

Відповідно до проекту структури тарифів, НЕК "Укренерго" планує підвищити тариф на передачу електроенергії з 1 листопада 2020 року з 240,23 грн (без ПДВ) до 640,48 грн (без ПДВ) за 1 МВт/год, в результаті чого тільки в листопаді-грудні 2020 року ця призведе до збільшення додаткових витрат "ArcelorMittal Кривий Ріг" в розмірі 225 млн грн, вказується в листі.

При цьому за весь 2021 рік підвищення тарифу на передачу е/е і на диспетчерське управління з 24,75 грн (без ПДВ) до 87,83 грн (без ПДВ) за 1 МВт/год призведе до зростання допзатрат "ArcelorMittal Кривий Ріг" в розмірі 906 млн грн.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" є одним з найбільш енергоємних підприємств в Україні. Електроенергія складає на рівні 10% в собівартості продукції ", - наголошується в документі.

На меткомбінаті підкреслюють, що підвищення тарифів на передачу е/е і диспетчеризацію призведе до збільшення собівартості продукції, знизить її конкурентоспроможність на світових ринках, може привести до скорочення обсягів виробництва металопродукції і, як наслідок, скорочення персоналу підприємства.