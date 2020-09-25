Криклій: Працюємо над створенням додатку для покращення розвитку ринку дронів

Міністерство інфраструктури почало роботу над створенням зручного мобільного додатку із інтерактивною мапою повітряного простору для поліпшення розвитку ринку дронів.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Для поліпшення розвитку ринку дронів, ми вже почали роботи над створенням зручного мобільного додатку із інтерактивною мапою повітряного простору, автоматизацією подання заявок на дозволи на використання повітряного простору та створенням системи сповіщення щодо подій.

Розвиток сфери безпілотних повітряних суден однозначно створює нові можливості для бізнесу, та ми, зі свого боку, будемо працювати над створенням належних для цього умов", - написав міністр.

За його словами, по оцінкам МІУ та експертів, український ринок дронів до 2023 року досягне 200 тисяч одиниць, ринок і надалі швидко розвивається.

"Для підтримки швидкого розвитку потрібно вирішити деякі нормативні колізії та спростити процеси.

На сьогодні відсутній облік безпілотних повітряних суден та немає стандартизованих засобів їх ідентифікації, а також не автоматизована система надання дозволів на використання повітряного простору", - додав Криклій.

Нагадаємо:

У Києві до 2025 року можуть побудувати аеропорт для безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Економічна правда