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У роботі Telegram сталися збої – проблеми уже частково вирішили

П'ятниця, 25 вересня 2020, 15:17
 

У роботі месенджера Telegram в Україні, Росії, Білорусі, Німеччині та інших країнах Європи сталися збої, згодом у компанії заявили про часткове усунення проблем.

Про збої у роботі додатка повідомив спеціалізований ресурс Downdetector.

Відповідно до даних ресурсу, проблеми також виникали у користувачів у Великій Британії, США, Узбекистані та інших країнах.

 

Зокрема, користувачі скаржились на такі проблеми: не оновлюється листування в чатах і каналах, повідомлення або взагалі не приходять одержувачам, або з великим запізненням за часом, проблеми з відображенням медіафайлів.

"Деякі наші користувачі у Східній Європі могли мати проблеми з підключенням протягом останніх 45 хвилин. Зараз все повинно бути добре, вибачте за незручності", - написала команда Telegram у Twitter о 14:21.

Але за версією Downdetector, збої ще можуть спостерігатися у частини користувачів.

"Здається, деякі проблеми зберігаються в Європі та у кількох окремих користувачів в інших регіонах світу. Працюємо над тим, щоб повернути всіх онлайн, чекайте", - додали згодом в Telegram.

Економічна правда

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