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Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

П'ятниця, 25 вересня 2020, 14:30
 

25 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:00 встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,27 - 28,29 гривні;

Євро – 32,92 - 32,94 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,17 – 28,35 гривні. Євро купують по 32,64 гривні, продають по 33,08 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,30 гривні, євро - 32,80 - 32,88 гривні.

Середній курс в обмінниках України: 28,24 - 28,29 гривні, євро - 32,77 - 32,93 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 25 вересня на рівні 28,25 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,89 грн (на 24 вересня - 32,96 гривні).

25 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,26- 28,28 гривні.

Економічна правда

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